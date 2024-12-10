Песков пояснил, что Асад лично принял решение об уходе с поста
Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona
Бывший лидер Сирии Башар Асад самостоятельно принял решение покинуть президентское кресло. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представителя Кремля спросили о роли Москвы в его уходе и переезде.
«Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Всё остальное без комментариев», — отреагировал Песков.
Напомним, Башар Асад покинул пост президента САР после активного наступления войск оппозиции. Он сложил полномочия и уехал в Россию, где ему предоставили политическое убежище. В Кремле отметили, что ему ничего не угрожает, кроме почётной старости РФ.