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Регион
10 декабря, 09:56

Песков пояснил, что Асад лично принял решение об уходе с поста

Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Бывший лидер Сирии Башар Асад самостоятельно принял решение покинуть президентское кресло. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представителя Кремля спросили о роли Москвы в его уходе и переезде.

«Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Всё остальное без комментариев», — отреагировал Песков.

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Напомним, Башар Асад покинул пост президента САР после активного наступления войск оппозиции. Он сложил полномочия и уехал в Россию, где ему предоставили политическое убежище. В Кремле отметили, что ему ничего не угрожает, кроме почётной старости РФ.

Николай Рюмин
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