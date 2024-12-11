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Регион
10 декабря, 21:50

Alkhali24: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Башара Асада в Латакии

Сирийская оппозиция совершила самосуд над Сулейманом аль-Асадом — двоюродным братом экс-президента САР Башара Асада. Такими данными делится Alkhali24.

«С прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман аль-Асад, возглавлявший Национальные силы обороны, был убит», — говорится в тексте.

Согласно данным издания, тело Сулеймана аль-Асада было найдено в тюрьме в сельской местности Латакии.

Башар Асад находится в безопасности — МИД РФ
Башар Асад находится в безопасности — МИД РФ

Напомним, 27 ноября сирийская вооружённая оппозиция начала масштабное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Утром 8 декабря антиправительственные силы вошли в столицу страны Дамаск. Как заявили в МИД РФ, Асад согласился покинуть свой пост и уехал из страны. США потребовали привлечь бывшего лидера Сирии к ответственности, отталкиваясь от информации, что Россия предоставила политику убежище.

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Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz

Тимур Хингеев
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