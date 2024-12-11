Alkhali24: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Башара Асада в Латакии
Сирийская оппозиция совершила самосуд над Сулейманом аль-Асадом — двоюродным братом экс-президента САР Башара Асада. Такими данными делится Alkhali24.
«С прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман аль-Асад, возглавлявший Национальные силы обороны, был убит», — говорится в тексте.
Согласно данным издания, тело Сулеймана аль-Асада было найдено в тюрьме в сельской местности Латакии.
Напомним, 27 ноября сирийская вооружённая оппозиция начала масштабное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Утром 8 декабря антиправительственные силы вошли в столицу страны Дамаск. Как заявили в МИД РФ, Асад согласился покинуть свой пост и уехал из страны. США потребовали привлечь бывшего лидера Сирии к ответственности, отталкиваясь от информации, что Россия предоставила политику убежище.
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