Асад раскрыл, как узнал о захвате Дамаска
Асад заявил, что находился на базе РФ в Хмеймиме, когда узнал о захвате Дамаска
Экс-президент Сирии Башар Асад заявил, что находился на военной базе России в Хмеймиме, когда узнал о захвате Дамаска антиправительственными силами. Кроме того, по его словам, база в РФ в это время подверглась массовой атаке беспилотников. Об этом сообщила официальная пресс-служба бывшего сирийского лидера.
«По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции», — говорится в документе.
Политик также уточнил, что Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать его в Россию, после того как военный объект подвергся массированным ударам БПЛА.
Ранее Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По информации экс-президента, он консультировался с российскими силами в Латакии. Лишь после этого он вылетел в РФ. Напомним, именно в этот день вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы.
ТАСС / POOL / Валерий Шарифулин