Асад раскрыл, как узнал о захвате Дамаска

Экс-президент Сирии Башар Асад заявил, что находился на военной базе России в Хмеймиме, когда узнал о захвате Дамаска антиправительственными силами. Кроме того, по его словам, база в РФ в это время подверглась массовой атаке беспилотников. Об этом сообщила официальная пресс-служба бывшего сирийского лидера.