Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 14:45

Асад раскрыл, как узнал о захвате Дамаска

Асад заявил, что находился на базе РФ в Хмеймиме, когда узнал о захвате Дамаска

Экс-президент Сирии Башар Асад заявил, что находился на военной базе России в Хмеймиме, когда узнал о захвате Дамаска антиправительственными силами. Кроме того, по его словам, база в РФ в это время подверглась массовой атаке беспилотников. Об этом сообщила официальная пресс-служба бывшего сирийского лидера.

«По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции», — говорится в документе.

Политик также уточнил, что Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать его в Россию, после того как военный объект подвергся массированным ударам БПЛА.

FT: Башар Асад переправил в Россию две тонны долларов и евро наличными
FT: Башар Асад переправил в Россию две тонны долларов и евро наличными

Ранее Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По информации экс-президента, он консультировался с российскими силами в Латакии. Лишь после этого он вылетел в РФ. Напомним, именно в этот день вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Валерий Шарифулин

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Башар Асад
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar