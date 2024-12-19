Путин заявил, что Россия сделает всё для защиты Белоруссии
Со стороны России будет сделано всё, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Защита соседнего государства является крайне важной компонентой обновлённой ядерной доктрины РФ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.
«Ещё одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием, четвёртая важная вещь: мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать также, как создание аналогичных угроз для самой России», — подчеркнул лидер РФ.
Путин добавил, что по согласованию с президентом Белоруссии Александром Лукашенко будет сделано всё, чтобы обеспечить безопасность республики.
Как стало известно ранее, РФ во второй половине 2025 года планирует разместить на территории Белоруссии ракетную систему «Орешник». Такую идею предложил лидер республики Александр Лукашенко. Размещение вооружения станет ответной мерой на внешние угрозы.
Напомним, президент России Владимир Путин в ноябре подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны. В частности, расширяется перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, РФ оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. В Кремле объяснили, что документ был актуализирован из-за текущей обстановки.
Life.ru