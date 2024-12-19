Путин заявил, что Россия сделает всё для защиты Белоруссии

Со стороны России будет сделано всё, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Защита соседнего государства является крайне важной компонентой обновлённой ядерной доктрины РФ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Ещё одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием, четвёртая важная вещь: мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать также, как создание аналогичных угроз для самой России», — подчеркнул лидер РФ.