Путин: В Курской области подбито больше техники ВСУ, чем в зоне СВО в 2023 году

Российские войска уничтожили больше техники ВСУ в Курской области, чем по всей линии соприкосновения в прошлом году. Такие данные привёл президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, по-моему, уже переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Примерно сопоставимые цифры», — отметил российский лидер.