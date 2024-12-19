Путин: В Курской области подбито больше техники ВСУ, чем в зоне СВО в 2023 году
Российские войска уничтожили больше техники ВСУ в Курской области, чем по всей линии соприкосновения в прошлом году. Такие данные привёл президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
«Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, по-моему, уже переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Примерно сопоставимые цифры», — отметил российский лидер.
Также президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии допустил, что в Курской области находится самое большое в мире кладбище военной техники стран НАТО.
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