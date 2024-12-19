Путин считает, что Россия в целом достигла своих целей в Сирии
Российские военнослужащие на российской авиабазе «Хмеймим» в 2017 году. Фото © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что Россия достигла своих целей в Сирии, не допустив создания террористического анклава.
«Мы пришли в Сирию 10 лет назад, чтобы предотвратить возникновение террористического образования, подобного тем, которые наблюдались в других странах, например, в Афганистане. В общем, мы достигли поставленных задач», — отметил он.
Ранее Путин признался, что не виделся со свергнутым лидером САР Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует это сделать. А корреспондент NBC привёз в Москву письмо Путину от матери его пропавшего без вести коллеги и попросил, чтобы российский лидер поинтересовался о его судьбе лично у Асада.