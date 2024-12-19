Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 10:51

Путин считает, что Россия в целом достигла своих целей в Сирии

Российские военнослужащие на российской авиабазе «Хмеймим» в 2017 году. Фото © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российские военнослужащие на российской авиабазе «Хмеймим» в 2017 году. Фото © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что Россия достигла своих целей в Сирии, не допустив создания террористического анклава.

«Мы пришли в Сирию 10 лет назад, чтобы предотвратить возникновение террористического образования, подобного тем, которые наблюдались в других странах, например, в Афганистане. В общем, мы достигли поставленных задач», — отметил он.

Мать американского журналиста Тайса попросила Путина помочь найти сына в Сирии
Мать американского журналиста Тайса попросила Путина помочь найти сына в Сирии

Ранее Путин признался, что не виделся со свергнутым лидером САР Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует это сделать. А корреспондент NBC привёз в Москву письмо Путину от матери его пропавшего без вести коллеги и попросил, чтобы российский лидер поинтересовался о его судьбе лично у Асада.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Сирия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar