Путин считает, что Россия в целом достигла своих целей в Сирии

Президент Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что Россия достигла своих целей в Сирии, не допустив создания террористического анклава.

«Мы пришли в Сирию 10 лет назад, чтобы предотвратить возникновение террористического образования, подобного тем, которые наблюдались в других странах, например, в Афганистане. В общем, мы достигли поставленных задач», — отметил он.