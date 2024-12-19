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19 декабря, 03:18

Мать американского журналиста Тайса попросила Путина помочь найти сына в Сирии

Мать пропавшего журналиста Остина Тайса, держит его фотографию. Обложка © Х / Andrea Mitchell

Мать пропавшего журналиста Остина Тайса, держит его фотографию. Обложка © Х / Andrea Mitchell

Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поисках её сына, который пропал в Сирии почти десять лет назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Дебра Тайс направила письмо Путину, выражая надежду, что связи России в Сирии могут помочь в поисках Остина. Она отметила, что Российские военные могут обладать важной информацией, которая поможет выяснить местонахождение её сына.

В прошлом году Дебра Тайс также обратилась с письмом к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, заявив, что, по её данным, Остин может находиться в одной из тюрем недалеко от Дамаска. Она попросила Нетаньяху приостановить воздушные операции Израиля в Сирии, чтобы спасатели могли осмотреть предполагаемое место его заключения.

Президент США Джо Байден также призывал сирийские власти к совместным усилиям для возвращения журналиста на родину. Госдепартамент США заявлял, что Остин Тайс, работающий фрилансером для Washington Post, был задержан сирийскими войсками в августе 2012 года.

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Ранее палестинская группировка ХАМАС опубликовала новое видео с участием пленного. Героем ролика стал гражданин Израиля и США Идан Александр, который удерживается в неволе уже более 420 дней. Он призвал власти еврейского государства пойти на сделку с суннитами и как можно скорее освободить заложников.

Артём Гапоненко
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