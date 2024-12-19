Мать американского журналиста Тайса попросила Путина помочь найти сына в Сирии

Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поисках её сына, который пропал в Сирии почти десять лет назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Дебра Тайс направила письмо Путину, выражая надежду, что связи России в Сирии могут помочь в поисках Остина. Она отметила, что Российские военные могут обладать важной информацией, которая поможет выяснить местонахождение её сына.

В прошлом году Дебра Тайс также обратилась с письмом к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, заявив, что, по её данным, Остин может находиться в одной из тюрем недалеко от Дамаска. Она попросила Нетаньяху приостановить воздушные операции Израиля в Сирии, чтобы спасатели могли осмотреть предполагаемое место его заключения.

Президент США Джо Байден также призывал сирийские власти к совместным усилиям для возвращения журналиста на родину. Госдепартамент США заявлял, что Остин Тайс, работающий фрилансером для Washington Post, был задержан сирийскими войсками в августе 2012 года.