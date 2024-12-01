«Не совершайте ошибку»: Похищенный ХАМАС израильтянин со слезами на глазах обратился к Трампу

Палестинская группировка ХАМАС опубликовала новое видео с участием пленного. Героем ролика стал гражданин Израиля и США Идан Александр, который удерживается в неволе уже более 420 дней. Он призвал власти еврейского государства пойти на сделку с суннитами и как можно скорее освободить заложников.