«Не совершайте ошибку»: Похищенный ХАМАС израильтянин со слезами на глазах обратился к Трампу
ХАМАС показало видеообращение похищенного больше года назад израильтянина
Пленный гражданин Израиля и США Идан Александр. Обложка © Telegram / ابو عبيدة ـ كتائب القسام
Палестинская группировка ХАМАС опубликовала новое видео с участием пленного. Героем ролика стал гражданин Израиля и США Идан Александр, который удерживается в неволе уже более 420 дней. Он призвал власти еврейского государства пойти на сделку с суннитами и как можно скорее освободить заложников.
Также мужчина обратился к соотечественникам и попросил устраивать массовые протесты, дабы склонить премьера Биньямина Нетаньяху к прекращению огня. Ещё одно послание Александр адресовал избранному президенту США Дональду Трампу.
«Пожалуйста, не совершайте ошибку, которую совершает Байден. Оружие, которое он послал, теперь убивает нас, а незаконные осады морят нас голодом», — заявил пленник, не сдержав слёз.
Палестинское движение выкладывает подобные ролики с самого начала конфликта в Газе. Недавно видеообращение заставили сделать и россиянина Александра Труфанова. По данным МИД РФ, Москва контактирует с ХАМАС по вопросу его освобождения.