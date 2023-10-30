"Освободите всех!": Заложницы обратились к Нетаньяху с криком отчаяния на видео из плена у ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС опубликовало в своём телеграм-канале видео с тремя женщинами, которые, как утверждается, являются гражданками Израиля. Одна из них обращается к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с упрёками в "политической и военной неудаче", которая была допущена властями страны 7 октября и повлекла за собой страдания ни в чём не повинных израильтян.

Женщины, представленные как гражданки Израиля, обращаются к Нетаньяху с упрёками и требованиями освободить пленных палестинцев в обмен на изральских заложников. Видео © t.me / qassam1brigades

"Ни одного солдата на месте не было, никто к нам не пришёл, никто нас не защитил, и мы, невинные и наивные граждане, граждане, которые платят налоги Государству Израиль, мы сейчас находимся в плену на условиях "никаких условий", — говорит одна из героинь.

Она заявила, что Израиль "убивает" своих граждан. А потом женщина и вовсе начала кричать и потребовала освобождения пленённых ЦАХАЛ палестинцев. По её словам, после этого заложников ХАМАС тоже отпустят домой к родным. Речь пленные завершили отчаянным криком: "Мы заслуживаем возвращения к нашим семьям. Сейчас!"

Премьер Израиля заявил, что видеозапись является "жестокой психологической пропагандой" со стороны ХАМАС. Нетаньяху обратился по именам к женщинам на видео — Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт. Он подчеркнул, что "обнимает их", и заверил в попытках сделать всё возможное для возвращения домой похищенных и пропавших без вести.

"Это жестокая психологическая пропаганда от ХАМАС — ИГИЛ*", — подчеркнул глава еврейского государства.