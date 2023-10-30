"Её череп найден": Президент Израиля заявил, что заложницу ХАМАС с переломанными ногами обезглавили
Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что ХАМАС обезглавило немку Шани Лук
Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk
Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что студентка Шани Лук, которую члены палестинского радикального движения ХАМАС взяли в заложники в первый день эскалации палестино-израильского конфликта, была обезглавлена. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt.
"Её череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", — сказал в эфире президент Израиля.
Политик выразил соболезнования семье погибшей немки и подчеркнул, что распространившиеся ранее слухи о том, что девушке удалось выжить, не подтвердились.
Напомним, Шани Лук попала в плен к ХАМАС в первый день палестино-израильского конфликта, девушка была на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её опознали родственники по распространившемуся в Сети ролику, где она в неестественной позе и с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля боевиков. Изначально говорилось, что Шани якобы выжила и находится в больнице. Но накануне матери сообщили о её смерти. МИД Израиля официально подтвердил гибель девушки.