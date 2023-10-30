"Её череп найден": Президент Израиля заявил, что заложницу ХАМАС с переломанными ногами обезглавили

Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что студентка Шани Лук, которую члены палестинского радикального движения ХАМАС взяли в заложники в первый день эскалации палестино-израильского конфликта, была обезглавлена. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt.

"Её череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", — сказал в эфире президент Израиля.