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30 октября, 12:40
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"Её череп найден": Президент Израиля заявил, что заложницу ХАМАС с переломанными ногами обезглавили

Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что ХАМАС обезглавило немку Шани Лук

<p>Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk</p>

Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk

Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что студентка Шани Лук, которую члены палестинского радикального движения ХАМАС взяли в заложники в первый день эскалации палестино-израильского конфликта, была обезглавлена. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt.

"Её череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", — сказал в эфире президент Израиля.

Политик выразил соболезнования семье погибшей немки и подчеркнул, что распространившиеся ранее слухи о том, что девушке удалось выжить, не подтвердились.

Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС

Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС

Напомним, Шани Лук попала в плен к ХАМАС в первый день палестино-израильского конфликта, девушка была на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её опознали родственники по распространившемуся в Сети ролику, где она в неестественной позе и с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля боевиков. Изначально говорилось, что Шани якобы выжила и находится в больнице. Но накануне матери сообщили о её смерти. МИД Израиля официально подтвердил гибель девушки.

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Sergio Caroсегодня в 13:19

    Если кто и " отрезал головы " там , то это только сектанты ХАБАД в рядах " палестинцев" .

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