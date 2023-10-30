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30 октября, 08:21
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Немка, которую с переломанными ногами возили боевики ХАМАС, всё же погибла

Мать заявила о гибели немки, которую в первый день конфликта похитило ХАМАС

<p>Пленённая ХАМАС немка Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk</p>

Пленённая ХАМАС немка Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk

Немецкая студентка Шани Лук, которую в первый день конфликта взяли в плен боевики ХАМАС, всё же погибла. Об этом сообщила телеканалу RTL мать девушки. Официального подтверждения гибели пока нет.

"К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", — рассказала Рикарда Лук.

Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС

Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС

Напомним, мир шокировало видео, на котором полураздетая девушка в неестественной позе и с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля боевиков ХАМАC. Оказалось, что это гражданка Германии Шани Лук. Она находилась на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её узнали родители по татуировкам на ногах и дредам. Изначально утверждалось, что девушка мертва, но затем родным сообщили, что Шани якобы выжила и находится в больнице.

Александра Вишнякова
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