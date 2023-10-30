Немка, которую с переломанными ногами возили боевики ХАМАС, всё же погибла

Немецкая студентка Шани Лук, которую в первый день конфликта взяли в плен боевики ХАМАС, всё же погибла. Об этом сообщила телеканалу RTL мать девушки. Официального подтверждения гибели пока нет.

Напомним, мир шокировало видео, на котором полураздетая девушка в неестественной позе и с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля боевиков ХАМАC. Оказалось, что это гражданка Германии Шани Лук. Она находилась на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её узнали родители по татуировкам на ногах и дредам. Изначально утверждалось, что девушка мертва, но затем родным сообщили, что Шани якобы выжила и находится в больнице.