Немка, которую с переломанными ногами возили боевики ХАМАС, всё же погибла
Мать заявила о гибели немки, которую в первый день конфликта похитило ХАМАС
Пленённая ХАМАС немка Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk
Немецкая студентка Шани Лук, которую в первый день конфликта взяли в плен боевики ХАМАС, всё же погибла. Об этом сообщила телеканалу RTL мать девушки. Официального подтверждения гибели пока нет.
"К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", — рассказала Рикарда Лук.
Напомним, мир шокировало видео, на котором полураздетая девушка в неестественной позе и с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля боевиков ХАМАC. Оказалось, что это гражданка Германии Шани Лук. Она находилась на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её узнали родители по татуировкам на ногах и дредам. Изначально утверждалось, что девушка мертва, но затем родным сообщили, что Шани якобы выжила и находится в больнице.