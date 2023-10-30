Пережила невообразимые пытки: В Израиле подтвердили гибель пленницы ХАМАС с переломанными ногами

МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из Германии Шани Лук, которую в первый день конфликта похитили сторонники ХАМАС.

"Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы", — говорится в заявлении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).