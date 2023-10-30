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30 октября, 09:52
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Пережила невообразимые пытки: В Израиле подтвердили гибель пленницы ХАМАС с переломанными ногами

МИД Израиля подтвердил гибель немки Шани Лук, которую похитило ХАМАС

<p>Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk</p>

Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk

МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из Германии Шани Лук, которую в первый день конфликта похитили сторонники ХАМАС.

"Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы", — говорится в заявлении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС

Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС

Напомним, Шани Лук попала в плен к ХАМАС в первый день палестино-израильского конфликта, девушка была на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Мир шокировало видео, на котором она в неестественной позе и с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля боевиков. Девушку узнали родители по татуировкам и дредам. Изначально утверждалось, что студентка мертва, но затем родным сообщили, что Шани якобы выжила и находится в больнице. Но накануне матери сообщили о её смерти.

Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Игорь Корниенкосегодня в 10:25

    Хамаские сволочи! гореть Вам в аду!

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