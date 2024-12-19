«Хочется движухи». Топ самых ярких цитат с итоговой пресс-конференции Владимира Путина Президент России Владимир Путин провёл 19 декабря 2024 года традиционную прямую линию, подводящую итоги уходящего года. Как и прежде, президент сыпал яркими и ёмкими фразами, многие из которых уйдут в народ. Life.ru собрал самые интересные из них. 19 декабря, 14:04 Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции традиционно отметился яркими цитатами. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Беседа с журналистами и жителями России длилась более четырёх часов. Железные аргументы, но при этом простой, понятный каждому язык, полный метафор, — отличительная черта прямых линий с Путиным. На реплику ведущих о том, что политическая напряжённость на планете достигла критических показателей и её очаги в мире вспыхнули пугающе синхронно, Владимир Владимирович парировал: «Когда всё спокойно, людям почему-то «хочется движухи», а когда эта «движуха» начинается, людям становится страшно».

Суверенитет — важная вещь, он должен быть внутри, в сердце

Начиная разговор об экономике, президент привёл аллегорию о независимости: рассказал историю о том, как в прошлом посещал Германию с рабочим визитом, организованным экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Путин тогда удивился тому, как местные музыкальные коллективы, включая Ганноверский хор девочек, пели для гостей песни на английском языке, полностью подстраиваясь под внешнюю конъюнктуру. А наш, российский коллектив — Кубанский казачий хор пел на русском и из уважения к принимающей стороне спел одну лишь песню на немецком. Позже Путин сказал: «Суверенитет — важная вещь, он должен быть внутри, в сердце».

У немецкого народа выветрилось чувство суверенитета

По мнению президента России, немецкий народ за последние годы существенно растерял свой собственный суверенитет, в том числе и культурный.

«У немецкого народа выветрилось это чувство», — резюмировал Путин и добавил, что для России отстаивание собственного суверенитета спроецировалось в том числе и на экономику: из-за беспрецедентного давления в виде санкций наша страна стала одним из государств мира с наиболее устойчивым ростом, это признают и международные экономические институты.

Отбиваем квадратные километры каждый день

Множество вопросов на прямой линии президента касалось динамики проведения СВО. На вопросы о том, как скоро будет отбито курское приграничье и что происходит на линии соприкосновения, Владимир Владимирович ответил: «Ситуация на фронте меняется постоянно. Мы возвращаем квадратные километры каждый день».

Президент Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль». Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ещё один вопрос касался принятой недавно на вооружение ВС РФ баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Многие западные эксперты после запуска «Орешника» принялись выискивать недостатки у разработки российских военных инженеров и подсчитывать, как бы натовские системы ПВО могли перехватить такие ракеты.

«Шансов нет», — отрезал Владимир Путин.

Также президент в шутку предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы оппоненты России, к примеру, выставили бы свои системы ПВО у Киева — THAAD, сопоставимый с С-400, и Patriot, сопоставимый с С-300, а российская сторона вдарила бы по цели «Орешником». Так Владимир Владимирович намекнул, что натовские ястребы ни за что не пойдут на такой риск, несмотря на лепет многочисленных «экспертов» с дивана.

Почему так называется? Честно? Не знаю

На вопрос об этимологии названия «Орешник», интересующий множество представителей прессы, президент Владимир Путин сказал, как отрезал: «Почему так называется? Честно? Не знаю».

Нам есть с кем говорить на Украине

Владимир Владимирович, говоря об Украине и взаимодействии с её жителями, употребил фразу «наши ребята». Он пояснил, что по ту сторону ленточки есть огромное число людей, поддерживающих Россию и мечтающих о скорой смене режима Зеленского. «Нам есть с кем говорить на Украине», — резюмировал глава государства.

Президент Владимир Путин сыпал яркими и ёмкими фразами, многие из которых уйдут в народ. Фото © URA.RU / Роман Наумов

Слухи о моей смерти сильно преувеличены

Журналист американского канала NBC News Кейр Симмонс попытался вывести Владимира Путина на провокацию, сказав, что Путин при будущей встрече с Дональдом Трампом будет выглядеть «сильно слабее». По мнению репортёра из США, президент России якобы не добился многих целей, которые преследовал в последние несколько лет проведения СВО. На это Путин ответил так: «Соединённым Штатам и, в частности, людям, которые платят Симмонсу зарплату, очень хотелось бы видеть Россию и лично Владимира Путина ослабленными». Путин напомнил, что адские вливания в военный бюджет США и помощь Киеву — гораздо более ослабляющие факторы, чем спецоперация для России. Мнение основано не только на внешних показателях, но и на простой арифметике: если раньше один снаряд стоил 2000 долларов, то во время эскалации он стал стоить 8000. Отвечая на мнение о собственной «ослабленности» как лидера государства, Путин вспомнил байку о Марке Твене, прочитавшем в New York Journal некролог о самом себе.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — процитировал Марка Твена Путин.

Девушки нужны

Говоря о демографических проблемах, президент сказал, что в нашей стране было два резких спада рождаемости — в период Великой Отечественной войны и после развала СССР. Это тяжёлое испытание, отметил глава государства.

«У нас количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девушки нужны!» — подчеркнул Путин.

Политика и есть искусство компромисса

Вопреки возражениям Дмитрия Пескова, Владимир Владимирович дал возможность Кейру Симмонсу задать ещё один вопрос: «На какие компромиссы готов Путин в решении украинского вопроса?».

«Политика и есть искусство компромисса. Но противная сторона (и в прямом, и в переносном смысле) к компромиссам не готова», — ответил президент.

Я стал меньше шутить и смеяться

Президента спросили, как он сам изменился за время СВО. «Мы меняемся каждый день, каждый час. Я стал меньше шутить и смеяться», — ответил президент.

Давайте слушаться начальства

Тон общения на прямой линии был крайне сосредоточенным и серьёзным, президент не сыпал шутками, но всё же находил возможность для лёгкого юмора и даже назвал бывшего британского премьера Бориса Джонсона «человеком с хорошей причёской».

Владимир Путин слегка подтрунивал над своим пресс-секретарём Дмитрием Песковым. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В этот раз, как и всегда, Владимир Путин слегка, по-приятельски, подтрунивал над своим пресс-секретарём Дмитрием Песковым, отличающимся принципиальным подходом к проведению пресс-конференций. Журналисты, в том числе и представители заграничных редакций, пытаются уловить шанс задать вопрос, и такая возможность предоставляется лишь немногим. Поэтому в ход идут креативные плакаты, наряды, головные уборы, выкрики и прочие уловки.

Когда Песков в очередной раз сделал журналистам замечание о выкриках с места, Владимир Владимирович пошутил, обращаясь к прессе: «Давайте слушаться начальства».

В другой раз, когда журналисты попытались привлечь к себе дополнительное внимание и перетянуть одеяло на себя, и Песков сделал замечание выкрикивающему, президент сказал:

«Не слушайте его, задавайте вопросы как хотите».

Бумага сильнее камня

На прямой линии голос предоставили и блогерскому сообществу: свои вопросы президенту озвучил популярный у детей и юношества автор Влад А4 (Влад Бумага). Блогер спросил у Путина, стоит ли замедлять работу YouTubе, если российские авторы могут использовать платформу в том числе и для трансляции наших традиционных ценностей на международную аудиторию. Президент ответил, что эти вопросы в первую очередь стоит адресовать самому Google. Если корпорация будет соблюдать законы Российской Федерации и деполитизирует свою работу, у неё не будет в РФ таких проблем, какие есть сейчас. Владимир Владимирович сказал. что не станет советовать блогерам, как им работать с молодёжью, ведь они и сами знают, как делать интересный контент.

Узнав, что Бумага — это настоящая фамилия блогера, Путин сказал: «Бумага в известной игре сильнее камня» и пожелал молодому автору удачи в творчестве.

ЦБ — комсомольская ячейка

Житель Псковской области задал президенту вопрос, ответ на который интригует многих — сообщает ли глава ЦБ Эльвира Набиуллина президенту уровень процентной ставки до его опубликования на заседании Центробанка? Владимир Путин ответил — ни он, ни сама глава финансового регулятора накануне не в курсе, какой будет ситуация.

«Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка», — признался президент.

Вопросы монетарной политики государства, от которых во многом отталкивается и вся экономика, не решаются единолично, напомнил Путин:

«Они встречаются своей «комсомольской ячейкой» и решают», — пошутил президент.

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция длилась более четырёх часов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

О доме надо думать, о доме!

Андрей Князев, журналист из Узбекистана с 45-летним стажем, посетовал, что печатная, или «бумажная», журналистика умирает, и задал Владимиру Владимировичу сакраментальный вопрос: «Что делать?». Также одиозный корреспондент сказал, что жители Америки скоро начнут проситься в Россию, на что Путин вспомнил старый анекдот: «Семья — мама, папа и сын — сидит за столом, вдруг сын, отгадывающий кроссворд, спрашивает у папы «слово из трёх букв». Мама тут же краснеет и даёт сыну затрещину».

«И тут отец дал маме ложкой по лбу со словами: «О доме надо думать, о доме!» — намекнул президент о приоритетах в интересах российских журналистов.

Владимир Владимирович резюмировал — рассказы о «смерти» печатной прессы необоснованны, ведь газеты читает большое число людей, да и он сам любит полистать свежую прессу.

«В этом есть кайф», — подытожил Путин.

Порносайты как котлеты

На вопрос журналистки о том, как можно остановить поток незаконного контента в Интернете, в частности, как ограничить работу порносайтов, бьющих рекорды по посещаемости, президент ответил метафорически:

«Порносайты смотрят во всём мире, как котлету заказать. Это беда во всём мире», — сказал президент, имея в виду всеобщую доступность нелегальных платформ.

Он продолжил свой ответ мыслью о том, что нужно развивать полезный контент и предлагать людям альтернативу, чтобы они не потакали своим слабостям.

В Байдене оказалось больше человека

Один из репортёров спросил у Владимира Путина мнение о том, что президент США Джо Байден, потерпев поражение в выборной гонке и уступив Дональду Трампу, поспешил организовать оправдание по уголовным делам для своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия. Владимир Путин провёл параллель со Сталиным и его сыном Яковом, попавшим в плен к фашистам. Иосиф Виссарионович отказался сделать обмен своего сына на фельдмаршала Паулюса. Сталин сказал: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Речь тогда шла о выживании этноса и меры были бескомпромиссными, сказал Владимир Путин. То, что происходило, не дало Сталину спасти своего сына. Благодаря этой бескомпромиссности Паулюс позже отвечал перед законом на Нюрнбергском процессе.

«Что касается Байдена, то он политик, и всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», — заключил президент России.

BBC, я вас вижу, вы получите возможность на нас напасть

Журналист британской вещательной компании BBC переживал, что не сможет задать вопрос российскому президенту, и рвался на амбразуру. Владимир Путин шутливо успокоил его: «BBC, я вас вижу, вы получите возможность на нас напасть».

Когда очередь до британского журналиста всё-таки дошла, он пошёл в атаку: вспомнил, как 25 лет назад Борис Ельцин, передавая власть Путину, сказал: «Берегите Россию». Журналист поинтересовался — считает ли Путин, что он уберёг Россию. Британский журналист считает, что это не так. По его мнению, Россия несёт в СВО большие потери.

«Я считаю, что я не просто уберёг, я считаю, что мы отошли от края пропасти. Всё, что происходило, ранее вело нас к полной и тотальной потере суверенитета», — ответил президент.

Путин напомнил, что западные политики дружески хлопали Ельцина по плечу, не замечали, когда он «прикладывался к рюмочке», но как только он поднял голос против бомбардировок Югославии, его тут же начали преследовать.

«Я сделал всё, чтобы Россия была самостоятельной суверенной державой, которая может принимать собственные решения», — заключил Путин.

Кто как обзывается, тот так и называется

Когда поступил вопрос из культурной столицы России — Санкт-Петербурга о том, что многие оппоненты политического курса нашей страны придумывают Путину обидные клички, он ответил:

«Это зависит от уровня культуры. Кто как обзывается, тот так и называется. Делается это от бессилия».

Авторы Антон Плотников