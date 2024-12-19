Пособия, льготы и семейная ипотека. Что изменится после прямой линии с президентом Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным большое внимание уделялось обсуждению социальной сферы. Что изменится при начислении пособий и льгот? 19 декабря, 14:07 Семьям с детьми станет проще получить льготы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Одним из важнейших вопросов остаётся тема льгот многодетным семьям. В ближайшее время тут появятся изменения. Во время прямой линии с президентом обсуждалась тема льгот на транспорт. Многодетные семьи должны получать скидки на билеты в размере 50% от стоимости, но на практике такая мера поддержки часто не работает. Владимир Путин обратил внимание, что авиакомпании вводят свои небольшие льготы, из-за которых люди не получают помощь от государства.

Дело в том, что многодетным семьям должны предоставлять льготу — скидку 50% от стандартного тарифа. Авиакомпании нашли лазейку, чтобы не исполнять это требование. Они вводят свои незначительные льготы, после чего тариф перестаёт быть стандартным, а скидка в 50% на него не действует. Сейчас эта ситуация будет исправлена, и, соответственно, путешествия станут доступнее для семей с детьми.

Будет решена и ещё одна важная проблема, которая связана с начислением пособий семьям с детьми. Многие выплаты связаны с доходом. Соответственно, даже если у семьи доход превышает прожиточный минимум лишь на несколько рублей, то меры поддержки она не получает.

Чтобы оказать семьям дополнительную поддержку, уже принято решение делать перерасчёт НДФЛ и возвращать как минимум 7% от уплаченного семьёй налога.

При этом отдельно было отмечено несколько важных мер поддержки семьям с детьми. Так, при рождении третьего ребёнка выплачивается 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Есть и уникальная мера поддержки — материнский капитал.

Отдельно отмечался вопрос об ипотеке. Семейная ипотека является сейчас одной из важнейших мер поддержки. При этом возникают проблемы с лимитами по её выдаче. Президент отметил, что никаких лимитов быть не должно. Он сказал, что проверит, вовремя ли государство выделяет банкам субсидии.

— В этом году на прямой линии поднимались важные вопросы, которые касаются практики получения пособий и льгот. Одно дело — сам факт поддержки, другое — порядок их получения на практике. Поэтому сейчас идут важные процессы, которые касаются именно адресной помощи, вопросов того, чтобы положенные меры поддержки получал каждый, а также снижения бюрократических барьеров, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева