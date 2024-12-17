С 1 января повысят выплаты семьям с детьми. Как изменятся суммы пособий В 2025 году ожидается повышение многих пособий, появятся и новые меры соцподдержки. Какие прибавки к выплатам получат семьи с детьми на федеральном и региональном уровнях? 16 декабря, 21:20 С 1 января вырастут пособия семьям с детьми. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Семьи с детьми имеют право на поддержку от государства. Предоставляют её как на федеральном, так и на региональном уровне. С 2025 года суммы выплат станут больше. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

— При определении размера того или иного пособия учитывается размер прожиточного минимума, установленный на региональном уровне, размер МРОТ, а также максимальный размер пособия, основанный на предельной величине для начисления страховых взносов. Они подлежат ежегодному увеличению, в связи с чем увеличивается и размер пособия, — рассказала Екатерина Ноженко.

Один раз в год проходит индексация. Правда, проводят её не с 1 января, а с 1 февраля. Это касается тех пособий и выплат, которые повышают в зависимости от уровня инфляции за предыдущий год. К ним относятся единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, выплачиваемое в минимальном и максимальном размерах; единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

— Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка подлежит перерасчёту в беззаявительном порядке. Делают это с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы. Выплачивают такое пособие после перерасчёта в беззаявительном порядке, — пояснила Екатерина Ноженко.

Размер ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка составляет от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума в зависимости от уровня нуждаемости семьи. Беременным женщинам пособие выплачивается исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Пособие, выплачиваемое на ребёнка, зависит от величины прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания заявителя.

— Ежегодно величина прожиточного минимума увеличивается — и её размер определяется на региональном уровне. Так, в Москве величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2024 году составляет 22 662 рубля, для детей — 19 586 рублей. С 1 января 2025 года прожиточный минимум будет увеличен и составит 23 908 рублей для трудоспособного населения, для детей — 20 663 рубля, — пояснила Екатерина Ноженко.

В Московской области величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2024 году составляет 18 296 рублей, для детей — 17 747. С 1 января 2025 года прожиточный минимум будет составлять 19 302 рубля для трудоспособного населения, а для детей — 18 723.

Поскольку величина прожиточного минимума увеличивается с 1 января, то и размер единого пособия будет увеличен с 1 января 2025 года.

Что касается размера региональных выплат, то он будет проиндексирован, если это предусмотрено региональным законодательством. Прибавку делают также в порядке, определённом на региональном уровне.

Так, в Ленинградской области повысят различные выплаты семьям с детьми. К примеру, вырастет единовременное пособие при рождении ребёнка на покупку товаров детского ассортимента и продуктов детского питания. Сумма пособия на первого ребёнка составит 36 715 рублей, на второго — 47 205, на третьего — 62 940.

В Иркутской области с 1 января вырастет пособие на покупку детской формы для похода в школу и занятий спортом. Его максимальный размер увеличится до 3500 рублей в год.

В Саратовской области с 1 января 2025 года появится дополнительная мера социальной поддержки — ежемесячное пособие женщинам, которые родили второго ребёнка до достижения возраста 25 лет. Сумма выплаты — 8000 рублей.

В Республике Саха (Якутия) с 1 января повысят ежегодную денежную выплату на ребёнка из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Направлена она на покупку детской одежды. Сумма выплаты — 4534 рубля.

Авторы Нина Важдаева