3 доплаты, которые пенсионеры впервые получат перед Новым годом. Сколько они составят Перед Новым годом многие пенсионеры получат январские выплаты, которые окажутся больше ожидаемых. Кому сделают прибавку и на сколько? 13 декабря, 21:20 Пенсионерам переведут доплаты. Обложка © Freepik

В декабре изменится график начисления пенсий. Это затронет тех пенсионеров, которые получают выплаты в первых числах месяца. Из-за новогодних каникул они получат в декабре сразу две пенсии. Причём у многих пенсия за январь окажется выше. Для этого будет несколько оснований. В частности, ежегодная индексация пенсии неработающим пенсионерам. С 1 января их пенсии вырастут на 7,3%. Впрочем, этот год будет особенным и прибавку получат не только те пенсионеры, которым её делали и в прошлые годы. Есть несколько принципиальных новшеств.

С 1 января прибавку к пенсии получат как неработающие, так и работающие пенсионеры

Индексация пенсий с 1 января ранее касалась только неработающих пенсионеров. Работающие с 2016 года ежегодную прибавку не получали. С тех пор неоднократно поднимался вопрос о том, что индексацию нужно вернуть. В этом году было решено возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Таким образом, с 1 января 2025 года они тоже получат повышенную пенсию. Люди, которым приходят выплаты в начале месяца, получат январскую пенсию уже в декабре.

— Также с 1 января увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Он составит 8728,73 рубля. Стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) вырастет до 142 рублей 76 копеек, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

С 1 января сделают доплату в размере 1200 рублей

С 1 января 2025 года начнут действовать изменения, которые были внесены в законы № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Из них следует, что пенсионерам старше 80 лет, а также инвалидам I группы будут выплачивать надбавку за уход. Сумма её — 1200 рублей в месяц.

Эту надбавку будут перечислять дополнительно к фиксированной выплате. В дальнейшем она будет индексироваться каждый год вместе с пенсией.

— Эта прибавка появится уже в январской пенсии, которая придёт в конце декабря. Стоит пояснить, что выплата в 1200 рублей была и раньше, но получали её не все. Она полагалась людям, которые осуществляли уход за пенсионером, которому требуется уход. Причём были и свои ограничения. Например, трудоспособный человек должен был быть официально не трудоустроенным. Для получения выплаты требовалось подавать заявление. Теперь её будут начислять к пенсии автоматически всем пенсионерам старше 80 лет, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Также она отметила, что ранее выплата не индексировалась, а теперь будет индексироваться.

Повысят прожиточный минимум пенсионера и связанные с ним доплаты

Размер минимальной пенсии напрямую зависит от величины прожиточного минимума пенсионера. Последний, в свою очередь, различается в зависимости от того, в каком регионе живёт человек. Возьмём для примера Москву.

В столице в 2024 году прожиточный минимум неработающего пенсионера в Москве — 16 964 рубля. С городской выплатой, которая представляет собой доплату до соцстандарта, пенсионер может получать 24 500 рублей.

В 2025 году прожиточный минимум в Москве вырастет и составит для пенсионера 17 897 рублей. Горожанам, которые проживают и зарегистрированы в столице более 10 лет, сделают доплату. Минимальный размер пенсии вместе с городской доплатой составит 25 850 рублей.

Авторы Нина Важдаева