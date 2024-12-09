С 1 января повысят социальные выплаты. Какую прибавку можно получить и сколько она составит Со следующего года получателей социальных выплат ждут прибавки. Сделают их с 1 января, и коснутся они как федеральных пособий, так и региональных мер поддержки. Какие выплаты повысят? 8 декабря, 21:23 Прибавку к социальным выплатам сделают с 1 января. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

С 1 января социальные выплаты повысят как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, будет повышен прожиточный минимум. От него зависит размер пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Соответственно, в целом по стране семьи получат перерасчёт.

— По закону ежемесячное пособие подлежит перерасчёту в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения в субъекте Российской Федерации. Выплата после перерасчёта делается также в беззаявительном порядке, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она привела несколько примеров. Так, прожиточный минимум в Москве на ребёнка в 2024 году составляет 19 586 рублей, а с 1 января 2025-го будет 20 663 рубля. В Московской области он увеличится с 17 474 рублей до 18 723, в Санкт-Петербурге — с 16 039 до 18 749 рублей, в Ленинградской области — с 15 739 до 18 405 рублей.

Также работающие женщины, которые будут уходить в отпуск по беременности и родам в 2025 году, могут получить за 140 дней максимальный размер пособия по беременности и родам в размере 794 355,80 рубля. С 2025 года максимальная величина среднего дневного заработка для исчисления пособия будет составлять 5673,97 рубля в день.

— Расчёт производится исходя из заработка за два предыдущих года, предшествующих наступлению декрета. То есть если женщина за два предыдущих года имела хороший заработок и он достигает вышеуказанных сумм или даже выше, то она получит максимальный размер пособия. Это же касается и обычных больничных. Также с 1 января 2025-го и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будет выше. Максимальный размер пособия составит 68 995,48 рубля в месяц, — пояснила Оксана Красовская.

В регионах также будут изменения. Например, в Ленинградской области проиндексируют различные выплаты семьям с детьми. Так, будет увеличено единовременное пособие при рождении ребёнка на покупку товаров детского ассортимента и продуктов детского питания: на первого ребёнка — 36 715 рублей, на второго — 47 205, на третьего — 62 940.

Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в зависимости от возрастных групп детей будет проиндексировано на 4,9%. Например, на детей в возрасте от 0 до 3 лет в сумме оно составит 878 рублей.

Также будет увеличен размер ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, детям в возрасте до двух лет и детям в возрасте от двух до трёх лет. Беременным женщинам с месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами, но не ранее срока беременности 12 недель, и детям в возрасте до двух лет выплатят 1027 рублей, детям в возрасте от двух до трёх лет — 913 рублей.

Вырастут выплаты многодетным семьям. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

До 5486 рублей будет проиндексирована ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка.

Семьи, имеющие детей от полутора до семи лет, с 1 января 2025 года получат уже проиндексированную выплату. Размер ежемесячной выплаты на ребёнка, поставленного на учёт на получение места в детском саду в Ленинградской области и не получившего направление из-за нехватки мест, будет составлять 10 424 рубля.

Размер ежегодной денежной выплаты на школьную форму многодетным семьям повысится до 4564 рублей. Региональный материнский капитал на третьего ребёнка увеличится до 109 725 рублей. Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий многодетным будет также проиндексирована до 3 291 762 рублей.

— Также в Ленинградской области будет проиндексирована ежегодная выплата на детей, которые страдают определёнными заболеваниями, — добавила Оксана Красовская.

В Иркутской области с 1 января вырастет пособие на покупку формы. Его максимальный размер станет 3500 рублей в год.

В Саратовской области с 1 января 2025 года вступает в силу новый закон «О ежемесячном пособии женщинам при рождении второго ребёнка». Он устанавливает дополнительную меру социальной поддержки. Это ежемесячное пособие женщинам, родившим до достижения возраста 25 лет второго ребёнка. Сумма пособия составляет 8000 рублей. Пособие назначат с месяца рождения ребёнка и будут выплачивать до трёх лет.

В Республике Саха (Якутия) с 1 января вырастет ежегодная денежная выплата на ребёнка из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Делают её на покупку детской одежды. Сумма выплаты составит 4534 рубля.

Также в регионе вырастет единовременная денежная выплата на оказание государственной социальной помощи многодетным и приёмным семьям и ещё целый ряд социальных выплат.

— В Алтайском крае увеличивается размер ежемесячного пособия людям, усыновившим детей. С января оно составит 1,25 величины прожиточного минимума для детей в регионе. В Приморском крае увеличивается размер пособия для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева