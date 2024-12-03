С 1 января льгот для пенсионеров станет больше, а выплаты вырастут. Как их получить С 1 января ожидается ряд принципиальных новшеств, которые касаются пенсионеров. В том числе и связанных с льготами. Что изменится в законах и на сколько вырастут выплаты? 2 декабря, 21:19 Пенсионерам повысят выплаты с Нового года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zuev Ali

С 1 января 2025 года вступят в силу изменения, внесённые в законы № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Согласно изменениям людям, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, установят надбавку на уход. Она составит 1200 рублей. Это дополнительная прибавка к фиксированной выплате к страховой пенсии.

Ранее существовала компенсационная выплата, которая поступала также на счёт пенсионера, устанавливалась она по заявлению пенсионера и человека, который ухаживал за ним. Но тут был важный нюанс. Чтобы получить выплату, человек, который ухаживал за пенсионером, должен быть неработающим. Более того, компенсационная выплата не индексировалась.

— С 1 января надбавка будет индексироваться ежегодно, как и сама пенсия. Кроме того, СФР всем пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами I группы, автоматически назначит данную надбавку. Её получат и те, за кем ранее не был оформлен уход и пенсионеру не шла компенсационная выплата к пенсии. С 2025 года могут оформить на себя пенсию по потере кормильца вдовы (вдовцы) военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые осуществляют уход за детьми погибшего (умершего) кормильца, — отметила Оксана Красовская.

Пенсия будет назначаться без подтверждения нахождения на иждивении. Причём независимо от возраста, трудоспособности и от того, работает человек или нет.

С соответствии с действующим законодательством пенсионеры, которые не работают и у которых общая материальная обеспеченность с учётом всех доплат и пособий ниже прожиточного минимума, могут получать социальную доплату к пенсии. Делают её до прожиточного минимума, установленного в регионе.

Пенсионеры получат доплаты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В большинстве регионов увеличивается прожиточный минимум с 1 января 2025 года. Так, в Москве пенсионерам, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в столице более 10 лет, планируют поднять доплату с 24 500 до 25 850 рублей. Есть пенсионеры, которые получают пенсии в минимальных размерах, но не имеют постоянной регистрации, а только временную или имеют, но живут в столице меньше 10 лет. Для них доплата будет производиться до 17 897 рублей.

Оксана Красовская рассказала, что в Московской области также повысится прожиточный минимум для пенсионеров — с 15 735 до 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге — с 14 220 рублей до 16 623, в Ленинградской области — с 13 954 до 16 318, в Республике Башкортостан — с 12 530 до 13 573, в Пермском крае с 12 227 до 14 030 рублей, в Свердловской области — с 13 156 до 15 098, в Челябинской области — с 12 280 до 14 030 рублей.

— Пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение субсидий на оплату коммунальных услуг. В некоторых регионах ожидается расширение программы бесплатного проезда для пенсионеров в общественном транспорте. Это может включать дополнительные маршруты или увеличение количества льготных мест. В ряде случаев пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные налоговые вычеты или освобождение от уплаты определённых налогов. Важно отметить, что конкретные льготы могут варьироваться в зависимости от региона, поэтому рекомендуется уточнять информацию в местных органах власти или отделениях СФР, — рассказала руководитель филиала «Страхового брокера AMsec24» Ирина Панова.

С 1 января 2025 года будет произведена индексация пенсии всем пенсионерам: и работающим, и неработающим. Прибавка коснётся людей, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, а также страховую пенсию по потере кормильца. Размер индексации — 7,3%.

— Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2025 года увеличится до 8728,73 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) будет 142 рубля 76 копеек, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева