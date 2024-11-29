С 1 декабря изменится порядок получения и размеры социальных выплат. Кому положены прибавки С 1 декабря пенсионеры, семьи с детьми и льготники получат доплаты. Есть также отдельные выплаты к Новому году. Как будут перечислять деньги и что изменится в декабре? 28 ноября, 21:19 Получателей социальных выплат ждут прибавки. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Разного рода пособия, пенсии, доплаты и компенсации, которые обычно выплачиваются в начале января, перечислят уже в конце декабря. Сроки зачисления денег будут разными и зависят от формы получения.

Так, семьи, у которых срок получения единого пособия заканчивается 31 декабря 2024 года, получат его в следующем месяце два раза. Первая выплата будет за ноябрь. Она поступит в начале декабря. Вторая — за декабрь. Её сделают в конце декабря тем людям, кто получает деньги в первых числах месяца.

Целый ряд изменений ждёт семьи с детьми на региональном уровне. О них рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Так, в Тамбовской области родители получат единовременную денежную выплату, если ребёнок родился в период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Обратиться за ней может один из родителей. Правда, не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребёнка. Размер выплаты — 5000 рублей.

В Калмыкии в декабре 2024 года заканчивается право на получение единовременной денежной выплаты, которая положена женщине, родившей ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года в возрасте до 25 лет. Сумма выплаты составляет 30 000 рублей.

Родители из Ивановской области могут получать ежемесячную выплату по уходу за первым ребёнком, рождённым в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2024 года. Перечисляют деньги до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Эта мера поддержки касается матерей, которые родили первого ребёнка до достижения возраста 24 лет. Получить её может и отец ребёнка. Правда, при определённых условиях. Например, если мать ограничили в родительских правах или признали безвестно отсутствующей.

На уровне регионов также отдельным категориям семей будут предоставлены новогодние подарки или выплаты. Например, в Камчатском крае. Там сделают денежную выплату на приобретение новогодних подарков отдельным категориям граждан. В беззаявительном порядке её получат семьи при соблюдении ряда условий. Например, многодетные семьи с детьми до 16 лет и семьи с детьми-инвалидами до 18 лет.

— Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков за счёт средств краевого бюджета составляет 600 рублей. Проживающим в Корякском округе и Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае заплатят больше — 700 рублей, — отметила Оксана Красовская.

В ХМАО ожидается дополнительная выплата к пенсии, которая связана с 94-й годовщиной со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сумма составит 1000 рублей.

— Пенсионеры, которые получат в конце декабря январскую пенсию, получат ещё и прибавку к пенсии по уходу. Сделают её с учётом индексации. Дело в том, что за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами первой группы можно оформить уход. После этого устанавливается компенсационная выплата. Делают её неработающему и не осуществляющему иную деятельность трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным человеком. С Нового года ситуация изменится. Выплата будет установлена всем пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы автоматически. Если человек получает пенсию в начале месяца, то ему начислят пенсию за январь в декабре уже с учётом этой прибавки — 1200 рублей, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева