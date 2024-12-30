Жителям Молдавии пообещали гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа

Кишинёв, в сотрудничестве с зарубежными партнёрами, создал программу гуманитарной поддержки для населения Приднестровья в условиях энергетического кризиса. Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду на своих страницах в социальных сетях.

«На правом берегу мы обеспечены природным газом на отопительный сезон и принимаем все меры для бесперебойной подачи электроэнергии», — написала она.

Политик также заявила, что обсудила энергетическую ситуацию с премьер-министром страны Дориным Речаном. Для левого берега уже разработан план предоставления гуманитарной помощи.