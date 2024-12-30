Жителям Молдавии пообещали гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа
Санду: Кишинёв разработал план гуманитарной помощи для жителей Приднестровья
Кишинёв, в сотрудничестве с зарубежными партнёрами, создал программу гуманитарной поддержки для населения Приднестровья в условиях энергетического кризиса. Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду на своих страницах в социальных сетях.
«На правом берегу мы обеспечены природным газом на отопительный сезон и принимаем все меры для бесперебойной подачи электроэнергии», — написала она.
Политик также заявила, что обсудила энергетическую ситуацию с премьер-министром страны Дориным Речаном. Для левого берега уже разработан план предоставления гуманитарной помощи.
Напомним, что ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Это решение было принято из-за отказа страны погасить задолженность. В республике в связи с этим требуют срочного созыва кабинета министров.
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