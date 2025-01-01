Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения поставок газа через Украину

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отключили централизованное отопление по причине отсутствия поставок газа. Об этом сообщает компания «Тирастеплоэнерго».

«В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 07:00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Исключение составляют медицинские организации со стационарами приднестровских Минздрава и Министерства по социальной защите и труду. В столице ПМР Тирасполе сегодня днём ожидается до плюс семи градусов тепла.

11 декабря в ПМР ввели чрезвычайное экономическое положение на 30 дней, 16 декабря в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике. Причиной стал возможный энергетический кризис после прекращения поставок газа из РФ,

Напомним, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите российского газа в Европу утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности для поставок по данному маршруту.