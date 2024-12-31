Словакия подготовилась к остановке транзита газа через Украину
Вице-премьер Сакова: Словакия готова к остановке транзита газа через Украину
Газовые хранилища Словакии полностью наполнены, страна готова к прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявила вице-премьер, министр экономики республики Дениса Сакова.
«О транзите газа через территорию Украины мы долгое время вели переговоры и на совместных заседаниях словацкого и украинского правительств. Также проходили переговоры и с российской стороной <...> Хочу заверить всех жителей и все фирмы Словакии, что мы готовы к этому сценарию. Словакии не грозит недостаток газа», — приводит слова главы словацкого Минэкономики издание Pravda.
Решение Киева о прекращении транзита Сакова назвала односторонним. По данным СМИ, в подземных хранилищах страны сейчас находится на 20% больше газа, чем год назад. ПХГ заполнены почти на 100%. Уточняется, что Братислава получает голубое топливо от крупнейших компаний мира, а поставки сжиженного газа (СПГ) могут осуществляться по морю из США.
Между тем подчёркивается, что остановка транзита через Украину потребует от Словакии больших трат.
Решение Киева остановить транзит газа скажется и на самих украинцах. Так, в 2025 году тариф на транспортировку газа там повысится в четыре раза. Теперь цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров.
Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В Киеве сообщили, что поставки топлива прекратятся 1 января 2025 года в 07:00 по местному времени (06:00 по московскому времени). Президент РФ Владимир Путин 27 декабря отмечал, что Россия будет готова возобновить транзит через Польшу. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС обратить внимание на «беспрецедентное» решение Киева по газу. Также он решил прекратить поставки электроэнергии на Украину, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. Фицо заявил, что такое решение Киева приведёт к дополнительным расходам для Европы на энергоносители в размере €120 миллиардов в 2025–2026 годах, а Братислава недополучит около €500 миллионов в год.
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