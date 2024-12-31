Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 19:21

Словакия подготовилась к остановке транзита газа через Украину

Вице-премьер Сакова: Словакия готова к остановке транзита газа через Украину

Газовые хранилища Словакии полностью наполнены, страна готова к прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявила вице-премьер, министр экономики республики Дениса Сакова.

«О транзите газа через территорию Украины мы долгое время вели переговоры и на совместных заседаниях словацкого и украинского правительств. Также проходили переговоры и с российской стороной <...> Хочу заверить всех жителей и все фирмы Словакии, что мы готовы к этому сценарию. Словакии не грозит недостаток газа», — приводит слова главы словацкого Минэкономики издание Pravda.

Решение Киева о прекращении транзита Сакова назвала односторонним. По данным СМИ, в подземных хранилищах страны сейчас находится на 20% больше газа, чем год назад. ПХГ заполнены почти на 100%. Уточняется, что Братислава получает голубое топливо от крупнейших компаний мира, а поставки сжиженного газа (СПГ) могут осуществляться по морю из США.

Между тем подчёркивается, что остановка транзита через Украину потребует от Словакии больших трат.

Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля

Решение Киева остановить транзит газа скажется и на самих украинцах. Так, в 2025 году тариф на транспортировку газа там повысится в четыре раза. Теперь цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В Киеве сообщили, что поставки топлива прекратятся 1 января 2025 года в 07:00 по местному времени (06:00 по московскому времени). Президент РФ Владимир Путин 27 декабря отмечал, что Россия будет готова возобновить транзит через Польшу. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС обратить внимание на «беспрецедентное» решение Киева по газу. Также он решил прекратить поставки электроэнергии на Украину, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. Фицо заявил, что такое решение Киева приведёт к дополнительным расходам для Европы на энергоносители в размере €120 миллиардов в 2025–2026 годах, а Братислава недополучит около €500 миллионов в год.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Grechanyuk

Никита Никонов
  • Новости
  • Словакия
  • Украина
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar