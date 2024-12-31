Словакия подготовилась к остановке транзита газа через Украину

Газовые хранилища Словакии полностью наполнены, страна готова к прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявила вице-премьер, министр экономики республики Дениса Сакова.

«О транзите газа через территорию Украины мы долгое время вели переговоры и на совместных заседаниях словацкого и украинского правительств. Также проходили переговоры и с российской стороной <...> Хочу заверить всех жителей и все фирмы Словакии, что мы готовы к этому сценарию. Словакии не грозит недостаток газа», — приводит слова главы словацкого Минэкономики издание Pravda.

Решение Киева о прекращении транзита Сакова назвала односторонним. По данным СМИ, в подземных хранилищах страны сейчас находится на 20% больше газа, чем год назад. ПХГ заполнены почти на 100%. Уточняется, что Братислава получает голубое топливо от крупнейших компаний мира, а поставки сжиженного газа (СПГ) могут осуществляться по морю из США.

Между тем подчёркивается, что остановка транзита через Украину потребует от Словакии больших трат.