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Регион
31 декабря, 17:03

Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля

ГТС Украины: Заявка на транзит газа из России через Украину снизилась до нуля

Данные «Оператора ГТС Украины» говорят о том, что заявка на транзит российского газа через Украину опустилась до нуля. Такое состояние фиксируется на 1 января.

31 декабря «Газпром» в последний раз подал топливо через ГИС «Суджа» в объёме 37,2 миллиона кубометров. После этого соглашение с «Нафтогазом Украины» о транзите газа перестало действовать. Поставки в рамках договора прекращаются 1 января в 08:00 по мск. Лидеры киевского режима не раз заявляли, что не планируют продлевать соглашение.

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Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В Киеве сообщили, что поставки топлива прекратятся 1 января 2025 года в 07:00 по местному времени (06:00 по московскому времени). Президент РФ Владимир Путин 27 декабря отмечал, что заключить новый контракт с Украиной до конца года уже не удастся. В то же время он добавил, что Россия будет готова возобновить транзит через Польшу. В США на днях предупредили Киев о неприятных последствиях после отказа от транзита газа из РФ.

Также Life.ru писал, что в 2025 году тариф на транспортировку газа на Украине повысится в четыре раза. Теперь цена прокачки для внутренних потребителей увеличится с 160 гривен ($3,8 или 390 рублей) до 660 гривен ($15,69 или 1,6 тыс. рублей) за одну тысячу кубических метров. Такое решение объяснили необходимостью компенсировать недополученные доходы от транзита газа из России в связи с истечением контракта с «Газпромом».

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Алена Пенчугина
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