Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля

Данные «Оператора ГТС Украины» говорят о том, что заявка на транзит российского газа через Украину опустилась до нуля. Такое состояние фиксируется на 1 января.

31 декабря «Газпром» в последний раз подал топливо через ГИС «Суджа» в объёме 37,2 миллиона кубометров. После этого соглашение с «Нафтогазом Украины» о транзите газа перестало действовать. Поставки в рамках договора прекращаются 1 января в 08:00 по мск. Лидеры киевского режима не раз заявляли, что не планируют продлевать соглашение.