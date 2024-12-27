«Его не будет»: Путин исключил скорый договор с Украиной по транзиту газа

Президент России Владимир Путин заявил, что заключить новый контракт на транзит газа через Украину за несколько дней до Нового года невозможно.

«Контракта [на транзит газа через Украину] нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет», — сказал глава государства журналистам.