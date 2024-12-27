«Его не будет»: Путин исключил скорый договор с Украиной по транзиту газа
Путин: Контракт по транзиту газа через Украину не будет заключён но Нового года
Президент России Владимир Путин заявил, что заключить новый контракт на транзит газа через Украину за несколько дней до Нового года невозможно.
«Контракта [на транзит газа через Украину] нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет», — сказал глава государства журналистам.
Напомним, срок действия текущего договора на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года. Киевский режим уже объявил, что поставки будут прекращены 1 января 2025 года в 7:00 по местному времени (06:00 мск).
Тем временем Владимир Путин уточнил, что Россия продолжает оплачивать транзит газа через Украину, несмотря на вооружённый конфликт. Также Москва выразила готовность возобновить поставки топлива через территорию Польши.
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