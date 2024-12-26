Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия продолжает обеспечивать транзит не менее 14 миллионов кубометров газа через украинскую территорию и производит соответствующие платежи.

«Вот война войной — а мы же поставляли регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что транзитные операции не прерывались, несмотря на военные провокации со стороны Киева в Курской области. Он также отметил, что на пункте пропуска «Сохрановка» работали украинские специалисты, которые не сталкивались с притеснениями и спокойно выполняли свои обязанности. Кроме того, он отметил, что прокачка продолжается через Суджу, где ведутся боевые действия.