«Вашими бы устами мёд пить»: Путин поговоркой высказался о завершении конфликта на Украине в 2025 году

Отвечая на вопрос о возможности окончания конфликта на Украине в 2025 году, Путин в ироничной манере заметил: «Как говорится у нас в народе, да, вашими бы устами да мёд пить». Таким образом, президент дал понять, что, хотя Россия приветствует любые инициативы, направленные на урегулирование конфликта, она скептически относится к чрезмерно оптимистичным прогнозам.