«Вашими бы устами мёд пить»: Путин поговоркой высказался о завершении конфликта на Украине в 2025 году
Путин: Россия стремится к завершению, а не к заморозке конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Российское руководство выражает заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта на территории Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, комментируя сообщения о намерениях команды избранного президента США Дональда Трампа приостановить боевые действия.
«Мы тоже стремимся к завершению конфликта», — заявил Путин.
Отвечая на вопрос о возможности окончания конфликта на Украине в 2025 году, Путин в ироничной манере заметил: «Как говорится у нас в народе, да, вашими бы устами да мёд пить». Таким образом, президент дал понять, что, хотя Россия приветствует любые инициативы, направленные на урегулирование конфликта, она скептически относится к чрезмерно оптимистичным прогнозам.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём намерении положить конец конфликту на Украине сразу после инаугурации, запланированной на 20 января. Однако украинская сторона по-прежнему отвергает переговоры, настаивая на «справедливых условиях». Офис Зеленского даже предлагает отложить обсуждение до тех пор, пока Украина не «станет сильной». Тем не менее, Трамп полон решимости привлечь бывшего комика к столу переговоров. Для этой цели он выбрал в качестве специального представителя Кита Келлога. К слову, Лавров заявил, что не верит в лёгкий мир на Украине благодаря приходу Трампа.