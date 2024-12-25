Лавров не верит в лёгкий мир на Украине благодаря приходу Трампа
Лавров заявил, что лёгкого урегулирования конфликта на Украине ждать не стоит
Россия не ждёт простого и быстрого урегулирования украинского кризиса, потому что здесь должен будет решаться вопрос о дальнейшей надёжности принципов безопасности не только в конкретном регионе, но и во всей Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».
«Потому что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить его можно исключительно в контексте договорённостей о надёжной безопасности и стабильности в Европе», — подчеркнул дипломат.
Он подчеркнул, что урегулирование конфликта неизбежно придётся решать и в контексте интересов России, так как Москва обязательно будет отстаивать свою позицию на международной арене. По словам главы МИД, Запад и Киев сейчас ведут речь исключительно о «перемирии», но Москву это не устраивает, ей нужны юридически обязывающие гарантии. Лавров при этом обратил внимание на спекуляции о том, что с приходом администрации избранного президента США Дональда Трампа последуют значительные перемены. Он заметил, что у Москвы иллюзий на этот счёт нет.
Ранее сообщалось, что пресс-конференция Лаврова запланирована на 26 декабря. Там будут присутствовать журналисты как из России, так и с Запада. Предполагается, что общение пройдёт в рамках подведения результатов текущего года и международной повестки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин не дал официального разрешения своим журналистам на участие в мероприятии, объяснив, что у них сейчас «рождественская повестка».
ТАСС / АР