Лавров не верит в лёгкий мир на Украине благодаря приходу Трампа

Россия не ждёт простого и быстрого урегулирования украинского кризиса, потому что здесь должен будет решаться вопрос о дальнейшей надёжности принципов безопасности не только в конкретном регионе, но и во всей Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

«Потому что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить его можно исключительно в контексте договорённостей о надёжной безопасности и стабильности в Европе», — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что урегулирование конфликта неизбежно придётся решать и в контексте интересов России, так как Москва обязательно будет отстаивать свою позицию на международной арене. По словам главы МИД, Запад и Киев сейчас ведут речь исключительно о «перемирии», но Москву это не устраивает, ей нужны юридически обязывающие гарантии. Лавров при этом обратил внимание на спекуляции о том, что с приходом администрации избранного президента США Дональда Трампа последуют значительные перемены. Он заметил, что у Москвы иллюзий на этот счёт нет.