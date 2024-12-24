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24 декабря, 15:36

Захарова: Журналистам из ФРГ запретили участие в пресс-конференции Лаврова

Берлин не дал официального разрешения своим журналистам участвовать в виртуальной пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова, хотя Москва высылала приглашения. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Потом (немецкие журналисты. — прим. Life.ru) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: «Скажите, а почему?» — ответ был потрясающий: потому что у них «рождественская повестка», — пояснила она в интервью каналу «Россия 24».

Захарова напомнила, что пресс-конференция Лаврова запланирована на 26 декабря. Там будут присутствовать журналисты как из России, так и с Запада. Предполагается, что общение будет выстроено в рамках подведения результатов текущего года и международной повестки.

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Telegram / МИД России

Татьяна Миссуми
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