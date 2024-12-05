Лавров заявил об опасности европейских политиков-фантазёров

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что фантазии европейских политиков о введении войск на Украину только усугубляют ситуацию, потому что идут вразрез с чёткими предостережениями российской стороны. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте.