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5 декабря, 13:35

Лавров заявил об опасности европейских политиков-фантазёров

Лавров: Фантазии ЕС о введении войск на Украину усугубляют ситуацию

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что фантазии европейских политиков о введении войск на Украину только усугубляют ситуацию, потому что идут вразрез с чёткими предостережениями российской стороны. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте.

«Я считаю, что все эти фантазии только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, упорно предпочитают не слышать очень чёткие предостережения, которые президент Путин неоднократно публично делал», — заявил министр.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что при прекращении огня ФРГ может отправить на Украину своих войска для обеспечения мира. До этого такая тема обсуждалась в Евросоюзе. В европейских странах думают, как способствовать гарантиям безопасности Киева.

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Life.ru

Полина Никифорова
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