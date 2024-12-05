«Ведут против нас войну»: Лавров обвинил США в нападении на РФ руками киевского режима

США организовали нападение на Россию руками киевского режима, и теперь помогают ему наносить удары по российской территории дальнобойным вооружением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте.

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов. <...> Это не наш выбор», — сказал министр.

Как напомнил Лавров, американцы вооружает Киев и напрямую принимают участие в подготовке обстрелов российской территории.