«Ведут против нас войну»: Лавров обвинил США в нападении на РФ руками киевского режима
Лавров заявил, что США напали на Россию руками киевского режима
США организовали нападение на Россию руками киевского режима, и теперь помогают ему наносить удары по российской территории дальнобойным вооружением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте.
«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов. <...> Это не наш выбор», — сказал министр.
Как напомнил Лавров, американцы вооружает Киев и напрямую принимают участие в подготовке обстрелов российской территории.
Напомним, совсем скоро будет опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона, который вновь приехал в Москву, но в этот раз для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его оценке, беседа получилась «захватывающей».
Life.ru