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5 декабря, 13:21

«Ведут против нас войну»: Лавров обвинил США в нападении на РФ руками киевского режима

Лавров заявил, что США напали на Россию руками киевского режима

США организовали нападение на Россию руками киевского режима, и теперь помогают ему наносить удары по российской территории дальнобойным вооружением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте.

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов. <...> Это не наш выбор», — сказал министр.

Как напомнил Лавров, американцы вооружает Киев и напрямую принимают участие в подготовке обстрелов российской территории.

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Напомним, совсем скоро будет опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона, который вновь приехал в Москву, но в этот раз для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его оценке, беседа получилась «захватывающей».

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Life.ru

Мария Любицкая
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