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Регион
23 декабря, 20:29

Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово и санкции против Сербии

23 декабря состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем. Переговоры прошли по инициативе Белграда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ходе беседы основное внимание было уделено решению ситуации с Косово. Стороны подтвердили важность соблюдения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1244, а также сошлись во мнении о необходимости обеспечения территориальной целостности Сербии и выполнения Приштиной обязательств по созданию Сообщества сербских муниципалитетов. Отдельно отмечена недопустимость продолжающегося давления на сербское население региона.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в нефтяной отрасли и других сферах, представляющих взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями о путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер», — гласит сообщение.

Не осталась без внимания и ситуация в Боснии и Герцеговине. Лавров и Вучич выразили обеспокоенность растущим напряжением в регионе. Они подчеркнули значимость соблюдения Дейтонского соглашения, которое предусматривает равноправие народов и автономию энтитетов.

Президент Сербии отказался вводить санкции против России вопреки давлению США
Президент Сербии отказался вводить санкции против России вопреки давлению США

Ранее лидер Сербии заявил о намерении провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Вучич планирует заключить новый газовый контракт и обсудить возможные санкции США против сербской нефтяной компании.

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Life.ru / predsednik.rs

Тимур Хингеев
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