23 декабря состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем. Переговоры прошли по инициативе Белграда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ходе беседы основное внимание было уделено решению ситуации с Косово. Стороны подтвердили важность соблюдения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1244, а также сошлись во мнении о необходимости обеспечения территориальной целостности Сербии и выполнения Приштиной обязательств по созданию Сообщества сербских муниципалитетов. Отдельно отмечена недопустимость продолжающегося давления на сербское население региона.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в нефтяной отрасли и других сферах, представляющих взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями о путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер», — гласит сообщение.

Не осталась без внимания и ситуация в Боснии и Герцеговине. Лавров и Вучич выразили обеспокоенность растущим напряжением в регионе. Они подчеркнули значимость соблюдения Дейтонского соглашения, которое предусматривает равноправие народов и автономию энтитетов.