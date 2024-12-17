Президент Сербии захотел провести переговоры с Путиным
Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным заключение нового газового контракта
Александар Вучич и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Сербский лидер Александр Вучич выразил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным заключение нового газового контракта. Он также планирует поднять вопрос о возможных санкциях со стороны США против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).
«Мне придётся поговорить с Путиным о санкциях [в отношении] NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то ещё, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить», — сказал Вучич на заседании кабмина.
Напомним, Штаты намерены ввести ограничительные меры против NIS «из-за российской собственности». Вучич сообщил, что ожидал от ЕС этого шага ещё год назад, но «пришло не оттуда», откуда ожидали.
Ранее Вучич сообщил, что странам, потребляющим сжиженный природный газ из США, придётся обратиться за помощью к РФ. Это произойдёт в том случае, если Вашингтон сократит объёмы поставок сырья.