Президент Сербии захотел провести переговоры с Путиным

Сербский лидер Александр Вучич выразил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным заключение нового газового контракта. Он также планирует поднять вопрос о возможных санкциях со стороны США против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

«Мне придётся поговорить с Путиным о санкциях [в отношении] NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то ещё, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить», — сказал Вучич на заседании кабмина.

Напомним, Штаты намерены ввести ограничительные меры против NIS «из-за российской собственности». Вучич сообщил, что ожидал от ЕС этого шага ещё год назад, но «пришло не оттуда», откуда ожидали.