Президент Сербии отказался вводить санкции против России вопреки давлению США

Сербия не введёт санкции против России из-за ограничений США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом президент страны Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

Лидер Сербии подчеркнул, что Белград не поддержит санкции против Москвы из-за ограничительных мер, которые США намерены ввести в скором времени. В ночь на субботу Вучич сообщил, что в скором времени возможны переговоры о снижении доли Газпрома и Газпромнефти в NIS (56,15%).

«Как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы», — сказал Вучич в эфире национального телеканала.

По словам сербского лидера, ограничения могут вступить в силу уже с 1 января, поэтому переговоры с Россией и США необходимо провести для решения ряда вопросов в сфере международного сотрудничества.

Мы почти три года выдержали, проводя принципиальную, серьёзную и ответственную политику, в которой мы с самого начала были за мир и придерживались принципов международного права, Устава ООН и просили мира и перемирия и не вводили санкции против РФ. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы этого не делать и не менять свою политику. Александр Вучич Президент Сербии

Американская сторона намерена ввести ограничительные меры против NIS «из-за российской собственности». Вучич сообщил, что ожидал этого шага ещё год назад от ЕС, но «пришло не оттуда», откуда ожидали. Президент Сербии подчеркнул, что с момента вступления санкций в силу компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF остановит поставки сырья с острова Крк.