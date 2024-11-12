Останутся без газа: Президент Сербии назвал страны, которым придётся просить СПГ у России

Странам, потребляющим сжиженный природный газ из США, придётся просить природный газ у России, когда Вашингтон сократит поставки сырья. Об этом на конференции ООН по изменению климата в Баку заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется — из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей», — поделился Вучич.

По мнению президента Сербии, именно тогда страны, запрещающие российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить вернуть поставки. «Газпром» продолжает оставаться главным поставщиком газа в Сербию. На предстоящий отопительный сезон достигнута договорённость об экспорте по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки «по наиболее благоприятной цене с учётом нефтяной формулы». На весну 2025-го намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении, ожидается, что в ближайшие годы объёмы достигнут четырёх миллиардов кубометров в год.