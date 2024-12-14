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13 декабря, 23:51

Вучич предупредил о готовящихся санкциях США против NIS из-за собственности РФ

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © predsednik.rs

США через несколько дней введут санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), на 50% принадлежащей «Газпром нефти» и на 6,15% — «Газпрому». Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил президент Сербии в эфире TV Informer.

Вучич добавил, что ожидал подобного ещё год назад от Евросоюза, но «пришло не оттуда». По словам политика, он попробует «поговорить с американцами».

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Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что санкции ЕС против РФ обломали зубы о российскую оборонку. За три месяца Россия может произвести больше вооружений, чем весь военно-промышленный комплекс стран Европы, признал он.

Артур Лапсаков
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