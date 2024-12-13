«Невообразимые масштабы»: В ЕС признали, что санкции против РФ обломали зубы о российскую оборонку
Еврокомиссар Кубилюс: Санкции не помешали оборонному производству в России
Антироссийские санкции не мешают оборонной промышленности РФ. За три месяца Россия может произвести больше вооружений, чем весь военно-промышленный комплекс стран Европы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
«Несмотря на наши санкции, россияне нарастили производство в оборонной промышленности до невообразимых масштабов», — заявил Кубилюс в интервью редакционному объединению RND.
По его словам, сегодня за три месяца Россия производит больше оружия, чем может произвести вся оборонная промышленность стран ЕС, а за шесть месяцев — больше, чем имеют немецкие вооружённые силы.
Политика Запада в отношении РФ не привела к успеху и нуждается в пересмотре, ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта. Карательные меры наносят наибольший вред именно европейской экономике, констатировал министр.
ТАСС / Алексей Коновалов