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13 декабря, 10:35

«Невообразимые масштабы»: В ЕС признали, что санкции против РФ обломали зубы о российскую оборонку

Еврокомиссар Кубилюс: Санкции не помешали оборонному производству в России

Антироссийские санкции не мешают оборонной промышленности РФ. За три месяца Россия может произвести больше вооружений, чем весь военно-промышленный комплекс стран Европы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Несмотря на наши санкции, россияне нарастили производство в оборонной промышленности до невообразимых масштабов», — заявил Кубилюс в интервью редакционному объединению RND.

По его словам, сегодня за три месяца Россия производит больше оружия, чем может произвести вся оборонная промышленность стран ЕС, а за шесть месяцев — больше, чем имеют немецкие вооружённые силы.

Путин указал на главный промах Запада в вопросе санкций
Путин указал на главный промах Запада в вопросе санкций

Политика Запада в отношении РФ не привела к успеху и нуждается в пересмотре, ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта. Карательные меры наносят наибольший вред именно европейской экономике, констатировал министр.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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