«Невообразимые масштабы»: В ЕС признали, что санкции против РФ обломали зубы о российскую оборонку

Антироссийские санкции не мешают оборонной промышленности РФ. За три месяца Россия может произвести больше вооружений, чем весь военно-промышленный комплекс стран Европы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Несмотря на наши санкции, россияне нарастили производство в оборонной промышленности до невообразимых масштабов», — заявил Кубилюс в интервью редакционному объединению RND.

По его словам, сегодня за три месяца Россия производит больше оружия, чем может произвести вся оборонная промышленность стран ЕС, а за шесть месяцев — больше, чем имеют немецкие вооружённые силы.