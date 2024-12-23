Слуцкий рассказал, верит ли в искренность намерений Трампа по Украине
Слуцкий верит в намерения Трампа по завершению конфликта на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий верит в искренность намерений президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом парламентарий заявил в беседе с журналистами.
«Я верю тому, что он по-настоящему хочет прекращения конфликта на Украине. Это будет полезно и ему как новому американскому лидеру. Другое дело: с кем переговариваться, кто там легитимен? Придётся создавать нестандартный формат», — сказал Слуцкий.
Напомним, Дональд Трамп повсюду заявляет, что завершит конфликт на Украине, как только пройдёт его инаугурация 20 января. Киев всё ещё отказывается от переговоров, требуя для себя «справедливых условий», а соратник Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает ждать, пока Украина «станет сильной». Однако слово Банковой в этом вопросе никого не интересует, ведь над ней нависает тень Вашингтона и будущей администрации Белого дома, которая как раз планирует усадить непослушного Зеленского за стол переговоров. Для этого Трамп выбрал специального представителя. Ранее Life.ru рассказывал, что за человек этот Кит Келлог, в чём состоит его план по Украине и какая роль во всём этом уготована России.