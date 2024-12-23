Слуцкий рассказал, верит ли в искренность намерений Трампа по Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий верит в искренность намерений президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом парламентарий заявил в беседе с журналистами.

«Я верю тому, что он по-настоящему хочет прекращения конфликта на Украине. Это будет полезно и ему как новому американскому лидеру. Другое дело: с кем переговариваться, кто там легитимен? Придётся создавать нестандартный формат», — сказал Слуцкий.