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23 декабря, 11:52

Слуцкий рассказал, верит ли в искренность намерений Трампа по Украине

Слуцкий верит в намерения Трампа по завершению конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий верит в искренность намерений президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом парламентарий заявил в беседе с журналистами.

«Я верю тому, что он по-настоящему хочет прекращения конфликта на Украине. Это будет полезно и ему как новому американскому лидеру. Другое дело: с кем переговариваться, кто там легитимен? Придётся создавать нестандартный формат», — сказал Слуцкий.

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Напомним, Дональд Трамп повсюду заявляет, что завершит конфликт на Украине, как только пройдёт его инаугурация 20 января. Киев всё ещё отказывается от переговоров, требуя для себя «справедливых условий», а соратник Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает ждать, пока Украина «станет сильной». Однако слово Банковой в этом вопросе никого не интересует, ведь над ней нависает тень Вашингтона и будущей администрации Белого дома, которая как раз планирует усадить непослушного Зеленского за стол переговоров. Для этого Трамп выбрал специального представителя. Ранее Life.ru рассказывал, что за человек этот Кит Келлог, в чём состоит его план по Украине и какая роль во всём этом уготована России.

Николай Рюмин
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