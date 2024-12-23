«Нет реальных импульсов»: В Кремле объяснили, почему Путин и Трамп до сих пор не провели встречу
Песков: Для организации встречи Путина и Трампа пока не было реальных импульсов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к настоящему моменту каких-либо импульсов для организации переговоров российского лидера Владимира Путина и его вновь избранного американского коллеги Дональда Трампа зафиксировано не было. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.
«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.
В рамках недавней прямой линии Путин сообщал, что пока не знает, когда состоится их встреча с Трампом, однако он готов к ней в любое время. Схожее заявление сделал и республиканец. По словам американского политика, он с нетерпением ожидает встречи с российским коллегой.