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Регион
16 декабря, 21:27

Трамп выскажется о территориальных уступках Украины лишь после встречи с Путиным

Трамп пообещал позже высказаться о возможных территориальных уступках Украины

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные территориальные уступки Украины в интервью телеканалу Fox News. В ответ на вопрос, должен ли Киев отдать часть своих земель России, политик заявил, что выскажет своё мнение после встречи с лидерами России и Украины.

По словам республиканца, его подход к этому вопросу будет зависеть от результатов переговоров. Трамп добавил, что на перешедших под контроль России территориях «не осталось ни одного здания», и «люди туда не вернутся». Говоря о возможности мирного соглашения, избранный президент подчеркнул, что важно учитывать мнения всех сторон и найти решение, которое обеспечит долгосрочную стабильность в регионе.

Трамп рассказал о прогрессе в вопросе завершения украинского конфликта
Трамп рассказал о прогрессе в вопросе завершения украинского конфликта

А ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине. По словам избранного президента Штатов, нужно заключать соглашение немедленно из-за большого количества смертей.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Тимур Хингеев
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