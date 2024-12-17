Трамп выскажется о территориальных уступках Украины лишь после встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные территориальные уступки Украины в интервью телеканалу Fox News . В ответ на вопрос, должен ли Киев отдать часть своих земель России, политик заявил, что выскажет своё мнение после встречи с лидерами России и Украины.

По словам республиканца, его подход к этому вопросу будет зависеть от результатов переговоров. Трамп добавил, что на перешедших под контроль России территориях «не осталось ни одного здания», и «люди туда не вернутся». Говоря о возможности мирного соглашения, избранный президент подчеркнул, что важно учитывать мнения всех сторон и найти решение, которое обеспечит долгосрочную стабильность в регионе.