Трамп признался, что ждёт встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным для решения вопроса по украинскому конфликту. Ему не терпится положить этому конец.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — заявил Трамп во время конференции Turning Point USA в Аризоне.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что не допустил бы начала этого «ужасного» конфликта, в отличие от действующего президента США Джо Байдена.