Всего один звонок: Трампа призвали покаяться перед Путиным ради мира на Украине
Эксперт Сакс: Конфликт на Украине можно завершить одним звонком Трампа Путину
Украинский конфликт можно завершить благодаря всего лишь одному телефонному разговору избранного президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил американский профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета даже описал для республиканца подробный алгоритм действий.
«Всё что ему [Трампу] необходимо сделать, это взять телефон, позвонить президенту Путину и сказать: «Предпринимаемые на протяжении 30 лет попытки расширить НАТО на территорию Украины и Грузии были нелепой, недопустимой и ненужной провокацией, и она привела нас к такому положению дел. Я против этого. Я заявлю это публично, мы покончим с этим авантюризмом, и вы прекратите боевые действия сегодня». И боевые действия закончатся в тот же момент», — отметил Сакс.
Эксперт добавил, что после этого сторонам останется лишь согласовать детали мирного соглашения, включая новые границы. По его мнению, для остановки конфликта необходимо устранить его первопричину, а не ограничиваться временным прекращением огня. Сакс также обвинил действующего президента США Джо Байдена в упущенных возможностях для предотвращения украинского кризиса, заявив, что демократ оказался «слишком туп» для этого.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что разговор между Трампом и Путиным пока не планируется. Впрочем, после этого республиканец в очередной раз заявил о готовности к контакту с российским лидером.
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