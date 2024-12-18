Всего один звонок: Трампа призвали покаяться перед Путиным ради мира на Украине

«Всё что ему [Трампу] необходимо сделать, это взять телефон, позвонить президенту Путину и сказать: «Предпринимаемые на протяжении 30 лет попытки расширить НАТО на территорию Украины и Грузии были нелепой, недопустимой и ненужной провокацией, и она привела нас к такому положению дел. Я против этого. Я заявлю это публично, мы покончим с этим авантюризмом, и вы прекратите боевые действия сегодня». И боевые действия закончатся в тот же момент», — отметил Сакс.