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19 декабря, 10:54

«Готов в любое время»: Путин высказался о встрече с Трампом в будущем

Путин заявил о готовности к встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин не знает, когда у них с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится встреча. Об этом глава РФ заявил во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста из Штатов.

При этом Путин подчеркнул, что готов к диалогу с Трампом в любой момент и не откажется от встречи с ним. По словам главы РФ, для этого необходимо лишь желание американского коллеги.

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Ранее Трамп заявил, что намерен вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта на Украине. Он также отметил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования украинского конфликта.

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ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
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