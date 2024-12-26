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26 декабря, 18:10

«Только кнопку включить»: Путин заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС через Польшу

Путин: Россия готова поставлять газ в Европу через Польшу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу через территорию Польши. По словам российского лидера, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.

«Польша закрыла маршрут через свою территорию — там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и всё, и пойдёт через территорию Польши. Называется Ямал — Европа, проходит ровно через территорию Польши», — подчеркнул Путин.

Президент сказал журналистам, что готов начать и «завтра», если возникнет необходимость. Глава государства заявил, что всегда выступал за поставки газа в ЕС, а также против политизации экономики.

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«Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», — сообщил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил ранее, что ситуация с поставками российского газа в Европу сложная. Однако сейчас этому вопросу уделяется особое внимание.

Обложка ©

Freepik/evening_tao

Ольга Сливченко
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