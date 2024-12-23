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Регион
23 декабря, 09:38

В Кремле оценили ситуацию с поставками газа из России в Европу

Песков: Ситуация с поставками газа из России в Европу сложная

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с поставками российского газа в европейские страны транзитом через Украину остаётся сложной. Он также рассказал, что сегодня этому вопросу уделяется повышенное внимание.

«Здесь есть сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, может ли Россия поставлять газ в Словакию после окончания транзита через Украину, Песков поделился, что об этом сегодня и ведётся речь. По его словам, несмотря на заявления лидеров киевского режима, европейские страны продолжают покупать газ у РФ, так как он им необходим для нормальной работы экономики.

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Напомним, что Украина в июле решила перекрыть трубопровод «Дружба», тем самым обрубив поставки газа из России в Европу. Венгрии и Словакии из-за этого пришлось обратиться в Еврокомиссию, чтобы решить вопрос. Сами лидеры киевского режима готовились к прекращению транзита российского газа через свою территорию с 1 января. А недавно стало известно, что поставки сырья из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были возобновлены. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывается от поставок газа в Европу.

Обложка ©

Freepik/evening_tao

Алена Пенчугина
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