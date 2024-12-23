Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с поставками российского газа в европейские страны транзитом через Украину остаётся сложной. Он также рассказал, что сегодня этому вопросу уделяется повышенное внимание.

Отвечая на вопрос, может ли Россия поставлять газ в Словакию после окончания транзита через Украину, Песков поделился, что об этом сегодня и ведётся речь. По его словам, несмотря на заявления лидеров киевского режима, европейские страны продолжают покупать газ у РФ, так как он им необходим для нормальной работы экономики.