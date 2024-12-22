Возобновлены поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что поставки сырья из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были возобновлены. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей рассказал в своих социальных сетях.

«Отгрузка нефти в Венгрию на нефтепроводе «Дружба» возобновилась», — поделился Сийярто на своей странице.