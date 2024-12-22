Возобновлены поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
Сийярто: Поставки нефти из РФ в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что поставки сырья из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были возобновлены. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей рассказал в своих социальных сетях.
«Отгрузка нефти в Венгрию на нефтепроводе «Дружба» возобновилась», — поделился Сийярто на своей странице.
Трубопровод «Дружба» — один из крупнейших нефтепроводов в мире, который соединяет Россию с Центральной и Западной Европой, включая Венгрию. Он играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и поставках нефти в страны Европы. Основным поставщиком нефти является РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина в июле решила перекрыть трубопровод «Дружба», тем самым обрубив поставки газа из России в Европу. Венгрии и Словакии из-за этого пришлось обратиться в Еврокомиссию, чтобы решить вопрос. Сийярто указал, что Киев получил указ об остановке транзита из Брюсселя, а не принимал решение самостоятельно. Сами власти Украины готовятся к прекращению транзита российского газа через свою территорию с 1 января. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от поставок газа в Европу. Глава государства рассказал, что украинский маршрут — не единственный.