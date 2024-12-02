В Венгрии боятся теракта на нефтепроводе «Дружба», пишут СМИ

Венгерские спецслужбы после получения сигнала от своих словацких коллег о происшествии на нефтепроводе «Дружба» в Польше исследуют вероятность теракта на участке трубы, находящемся на территории страны, сообщает газета Magyar Nemzet, ссылаясь на свои источники.

«К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьёзно, и на основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры», — отмечают собеседники.