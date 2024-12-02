В Венгрии боятся теракта на нефтепроводе «Дружба», пишут СМИ
Magyar Nemzet: В Венгрии спецслужбы опасаются теракта на нефтепроводе «Дружба»
Венгерские спецслужбы после получения сигнала от своих словацких коллег о происшествии на нефтепроводе «Дружба» в Польше исследуют вероятность теракта на участке трубы, находящемся на территории страны, сообщает газета Magyar Nemzet, ссылаясь на свои источники.
«К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьёзно, и на основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры», — отмечают собеседники.
Председатель комитета по национальной безопасности парламента Венгрии отметил, что нефтепровод «Дружба» имеет особую значимость, поэтому находится под усиленной охраной.
Напоминаем, что 1 декабря в окрестностях Пнево на польской территории произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба». Угроза возгорания или взрыва была исключена. Оператор принял решение отключить одну из насосных станций для снижения рисков. В настоящее время осуществляется устранение неполадок. Не исключается вероятность умышленного повреждения нефтепровода. Между тем, известно, что инцидент на «Дружбе» не оказал влияния на поставки российской нефти в Германию.
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