Авария на «Дружбе» не повлияла на поставки российской нефти в Германию

Российская компания «Транснефть» полностью исполнила свои договорные обязательства, и поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Германии выполняется согласно утверждённому графику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«По данной ветке нефтепровода «Дружба» транспортировка нефти идёт в соответствии с графиком. Свои обязательства по объёмам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО «Транснефть» выполнила», — говорится в заявлении.