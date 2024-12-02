Авария на «Дружбе» не повлияла на поставки российской нефти в Германию
В «Транснефти» заявили, что прокачка нефти по «Дружбе» в ФРГ идёт по графику
Российская компания «Транснефть» полностью исполнила свои договорные обязательства, и поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Германии выполняется согласно утверждённому графику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«По данной ветке нефтепровода «Дружба» транспортировка нефти идёт в соответствии с графиком. Свои обязательства по объёмам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО «Транснефть» выполнила», — говорится в заявлении.
Напомним, 1 декабря в районе Пнево на территории Польши произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба», угроза возгорания или взрыва была исключена. Оператор отключил одну из насосных станций для минимизации рисков. Сейчас специалисты устраняют неполадку. Не исключается версия о намеренном повреждении нефтепровода.
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