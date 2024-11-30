Генпрокурор ФРГ объявил о двух новых подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

В Германии отчитались о ходе расследования подрывов «Северных потоков», теперь якобы удалось установить личности двух подозреваемых. Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в беседе с журналистом Der Spiegel.

«Да, мы продвигаемся вперёд в расследовании [подрывов «Северных потоков»]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать», — пояснил он.