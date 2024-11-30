Генпрокурор ФРГ объявил о двух новых подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Генпрокуратура ФРГ выявила личности двух подозреваемых в деле «Северных потоков»
В Германии отчитались о ходе расследования подрывов «Северных потоков», теперь якобы удалось установить личности двух подозреваемых. Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в беседе с журналистом Der Spiegel.
«Да, мы продвигаемся вперёд в расследовании [подрывов «Северных потоков»]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать», — пояснил он.
По его словам, теперь предстоит огромная работа по выяснению деталей диверсии. В частности следствие должно дать ответы на вопросы о мотивах преступников, их связях со спецслужбами других государства, а также необходимо определить круг соучастников.
Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Россия многократно запрашивала информацию о ходе расследования диверсии на Западе, но ни разу не получила ответов. Главным подозреваемым, по мнению европейских правоохранителей, является 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв. Но как отмечал президент РФ Владимир Путин, диверсией руководили спецслужбы США, о чём в Европе предпочитают молчать. Директор СВР Сергей Нарышкин утверждал, что Москва располагает сведениями о причастности к подрывам англосаксонских спецслужб.