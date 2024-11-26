«Англосаксы взорвали»: Разведка России нашла виновных в теракте на «Северных потоках»
Нарышкин обвинил англосаксонские спецслужбы в подрыве «Северных потоков»
Две нитки газопровода «Северный поток» на дне Балтийского моря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dragancfm
Подрыв российского газопровода «Северный поток» был идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, указав на наличие сведений о причастности англосаксонских спецслужб к диверсии.
«Западные спецслужбы не гнушаются и сами прибегать к террористическим методам борьбы с противником. Достаточно упомянуть подрыв газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб», — рассказал глава СВР.
«Северный поток» был совместным российско-европейским проектом, целью которого было бесперебойное обеспечение ЕС недорогим голубым топливом из РФ, напомнил он. По словам Нарышкина, «англосаксы его взорвали», разрушение маршрута было идеей фикс не только демократической, но и республиканской администрации США.
Напомним, что диверсии на обоих «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Спустя два года немецкая Генпрокуратура назвала главного подозреваемого — это 44-летний уроженец Киева Владимир Журавлёв. Президент РФ Владимир Путин убеждён, что диверсией руководили спецслужбы США. Одним из основных потребителей российского голубого топлива была Германия, где депутаты теперь активно требуют восстановить газопроводы, поскольку без поставок по ним немецкая промышленность гибнет. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, власти ФРГ смирились с убытками, которые страна понесла из-за инцидента, что идёт вразрез с её национальными интересами.