«Англосаксы взорвали»: Разведка России нашла виновных в теракте на «Северных потоках»

Подрыв российского газопровода «Северный поток» был идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, указав на наличие сведений о причастности англосаксонских спецслужб к диверсии.

«Западные спецслужбы не гнушаются и сами прибегать к террористическим методам борьбы с противником. Достаточно упомянуть подрыв газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб», — рассказал глава СВР.