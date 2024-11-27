«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 10:26

Новые подробности: «Северные потоки» взорвали с помощью шести бомб

Die Welt узнала о 6 взрывных устройствах, установленных на «Северных потоках»

На четырёх нитках «Северного потока» были размещены как минимум шесть взрывным устройств. Об этом информирует немецкая газета Welt, в чьём распоряжении оказались гидролокационные изображения и засекреченные документы судебного процесса между страховщиками и оператором трубопровода Nord Stream AG.

Польские эксперты нашли тротил на месте подрыва «Северных потоков»
Польские эксперты нашли тротил на месте подрыва «Северных потоков»

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможность целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил о беспрецедентных разрушениях на газопроводах, добавив, что сроки их ремонта невозможно оценить. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Россия многократно запрашивала информацию о взрывах на «Северных потоках», но ни разу не получила ответов. Главным подозреваемым остаётся 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв.

12 «друзей‎» Залужного пытались подорвать «Турецкий поток» в Чёрном море
12 «друзей‎» Залужного пытались подорвать «Турецкий поток» в Чёрном море
Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Происшествия
  • Криминал
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar