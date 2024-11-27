Новые подробности: «Северные потоки» взорвали с помощью шести бомб

На четырёх нитках «Северного потока» были размещены как минимум шесть взрывным устройств. Об этом информирует немецкая газета Welt , в чьём распоряжении оказались гидролокационные изображения и засекреченные документы судебного процесса между страховщиками и оператором трубопровода Nord Stream AG.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможность целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил о беспрецедентных разрушениях на газопроводах, добавив, что сроки их ремонта невозможно оценить. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Россия многократно запрашивала информацию о взрывах на «Северных потоках», но ни разу не получила ответов. Главным подозреваемым остаётся 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв.